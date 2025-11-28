TASS (TELEGRAM) * «ORBAN E PUTIN HANNO CONCORDATO DI ACCELERARE L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELLA CENTRALE NUCLEARE PAKS-2»

17.10 - venerdì 28 novembre 2025

Il Primo Ministro ungherese Viktor Orban e il Presidente russo Vladimir Putin hanno concordato di accelerare l’attuazione del progetto della centrale nucleare Paks-2, ha dichiarato il Ministro degli Affari Esteri e del Commercio dell’Ungheria Peter Szijjarto.

L’incontro tra i due leader a Mosca ha assicurato la garanzia di sicurezza energetica per l’Ungheria, ha sottolineato il ministro.

Hungary’s Prime Minister Viktor Orban and Russian President Vladimir Putin agreed to expedite implementation of the Paks-2 nuclear power plant project, Foreign Affairs and Trade Minister of Hungary Peter Szijjarto said.

The meeting between the two leaders in Moscow ensured the energy security guarantee for Hungary, the minister stressed.