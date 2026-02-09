ATTOLINI (CONSIGLIO PAT – AVS) * BYPASS FERROVIARIO DI TRENTO: «CONTINUEREMO A CHIEDERE GARANZIE ALL’AMMINISTRAZIONE E VIGILARE SULL’OPERATO CONSORZIO TRIDENTUM»

14.37 - lunedì 9 febbraio 2026

Alleanza Verdi e Sinistra ha espresso fin dal 2021 una serie di criticità in merito al progetto di realizzazione del bypass di Trento, inserito in una visione europea di trasporto ferroviario.

Il passaggio del trasporto da gomma a rotaia ci vede favorevoli solo ed esclusivamente se la sua realizzazione tiene conto di vincoli legati alla salute dell’ambiente e delle persone che lo abitano, requisiti a cui il progetto di fattibilità tecnico economica presentato alla città da RFI nel 2021 non rispondeva per almeno tre motivi:

mancavano approfonditi studi di settore sulla deformazione gravitativa di versante che interessa il Monte Marzola, necessari per assicurare che lo scavo in profondità non avesse ripercussioni sulla superficie franosa;

non era stato realizzato un focus di dettaglio sulla successione stratigrafica del sottosuolo della Valle dell’Adige, molto complesso ed eterogeneo nel tipo di sedimento di detriti di zona in zona, tanto da poter, se non trattato adeguatamente, mettere a rischio le falde acquifere;

si voleva trasformare in cantiere, senza che fossero state preventivamente effettuate le necessarie e complete bonifiche, l’area di Trento Nord classificata come sito gravemente inquinato con accertati rischi ambientali e sanitari, posta poi sotto sequestro giudiziario proprio per poter valutare ed evitare la dispersione di contaminanti, l’alterazione delle barriere naturali di protezione delle falde e l’aumento dei rischi per la popolazione.

Alla luce di queste considerazioni la nostra proposta iniziale era quella di fare i necessari approfondimenti geologici per Marzola e sottosuolo della valle dell’Adige e di spostare l’uscita della galleria a nord, evitando in questo modo di scavare nel SIN, oltre che di penalizzare la circoscrizione di Gardolo con il passaggio più frequente di treni pesanti e veloci. Criticità e proposte sono state portate avanti negli anni con interventi di AVS in ogni ordine istituzionale, fino al parlamento europeo.

Il mese scorso, sulla scorta delle perplessità via via approfondite, i responsabili politici di AVS hanno voluto un incontro con il Sindaco, accompagnato dall’ingegner Franzoi, per chiedere se erano state fornite sufficienti garanzie sulla gestione dei cantieri e se non si riteneva necessario subordinare qualsiasi intervento strutturale nell’area ex SLOI ed ex Carbochimica alla sua bonifica complessiva, proponendo una modifica di progetto che consentisse comunque la realizzazione dell’opera con un percorso esterno al SIN.

La preoccupazione maggiore riguardava sempre l’area ex SLOI, dove si deve distinguere tra il piombo trietile che giace nel terreno, non si muove, ma che, se portato in superficie, potrebbe diffondersi nell’aria perchè passa allo stato gassoso a soli 20° di temperatura e il piombo che si è sciolto in acqua, diventando dietile. Questo non può più diventare un pericolo per l’aria, ma ovviamente si diffonde con il trasporto in acqua, un trasporto che continua da decenni e che quindi non può essere inseguito ma deve essere fermato.

In risposta abbiamo ottenuto queste informazioni:

Consorzio Tridentum pone la massima attenzione al monitoraggio e alle modalità di intervento: si lavora con tute tipo palombaro e area confinata per poi andare a calare nelle attenzioni se di volta in volta non si rileva inquinamento;

il Put, nuovo Piano di utilizzo delle terre della circonvallazione ferroviaria di Trento, riguarda le terre di scavo all’ex Scalo Filzi. Tutto quello che esce è controllato e analizzato secondo un piano che ha l’approvazione del ministero e della commissione che ci ha lavorato. In corso d’opera ci saranno continui monitoraggi e valutazioni, il tutto in ottemperanza alla prescrizione numero 3 del Ministero dell’ambiente in ambito di VIA. I risultati delle indagini fatte finora sui materiali hanno dato risultati buoni e il terreno dell’ex scalo Filzi è tutto in classe A o B, tranne tre hotspot dovuti a inquinamento da attività di scalo (metalli) che saranno gestiti separatamente. Le terre in classe A (sulle quali si potrebbe anche coltivare) resteranno in provincia dove andranno a riempire vecchi scavi e vecchie cave; le terre di classe B con lievi livelli di contaminazione non possono stare in provincia quindi andranno in cave fuori provincia; le terre di classe superiore ad A e B devono essere portate in discarica;

la barriera idraulica in parte ex Carbochimica ha sempre funzionato e funziona. C’è la presenza di una lente inquinante a sud della barriera, per cui serve la messa in sicurezza con una nuova barriera, prevista nel progetto esecutivo, che andrà a lavorare e pompare di più evitando anche l’effetto lente di inquinanti a sud. La vecchia barriera si fermerà solo quando entrerà in azione la seconda;

per quella in parte ex SLOI esiste un’ordinanza comunale dello scorso anno che impone ai tre privati proprietari di provvedere. Quindi si sta procedendo, anche grazie al sequestro, con un progetto di barriera che fermi il percorso del piombo dietile. La barriera oltre a bloccare il flusso ripulirà l’acqua e la rimetterà in circolo, bonificando quindi, un po’ alla volta, tutta la falda stessa;

sui terreni ex SLOI non si faranno interventi, tolto un tratto di fossa degli Armanelli, dove si procederà alla pulizia del primo strato e ad una soprelevazione per realizzare un pezzo di ferrovia in quota. Anche questo intervento verrà eseguito in atmosfera controllata e protetta;

sul lavoro sopra Armanelli e in Carbochimica si attende che si esprima il ministero sulla compatibilità con una futura possibile bonifica totale dell’area. Manca ancora, infatti, l’approvazione da parte del ministero della prescrizione numero 7, che dice che le opere lineari (norma 242 e 243 ter) che passano su aree SIN o molto vicine, possono essere realizzate andando a bonificare solo la parte che incide sull’opera lineare, purché venga garantito che questo non andrà a peggiorare la situazione o a inficiare una futura bonifica totale delle aree.

Alla luce delle informazioni ricevute esprimo alcune considerazioni:

i privati ipotizzano che, fermata la diffusione dell’inquinamento con la barriera, si possa trovare il modo per bonificare e quindi costruire. Poiché una tecnica sicura per la bonifica ancora non esiste, fatta la barriera idraulica da parte dei proprietari, il Comune dovrebbe andare in acquisizione della zona per procedere alla messa in sicurezza, che potrebbe consistere nella sigillatura, come fatto in situazioni analoghe in Germania e negli USA, e nella realizzazione, sopra la sigillatura, di un parco o comunque di un uso consentito dalle condizioni, non di certo abitazioni o scuole;

non essendoci ancora approvazione da parte del ministero per bonificare solo la parte che incide sull’opera lineare riservata a parte della fossa Armanelli, auspico che si voglia finalmente valutare un percorso alternativo per la prosecuzione dell’opera dopo l’ex scali Filzi;

riterrei opportuno che sulla base della sentenza del TAR del 20 novembre 2013 contro il Comune di Trento, che subordina l’edificabilità delle aree ricomprese nel sito alla completa bonifica del suolo e che non consente sub-ambiti di lottizzazione e quindi piani di attuazione diversificati per le varie aree, si rimettesse in discussione anche lo scorporo approvato dall’amministrazione prima del 2020 dell’area Sequenza, nella quale è stato accertato l’inquinamento,

ho ritenuto in consiglio e ritengo tuttora inutile chiedere che si facciano le barriere idrauliche dal momento che sono già in avanzata fase di progetto e vicine alla realizzazione. Dichiaro invece, e invito anche i comitati a farlo con noi di AVS, la ferma intenzione di continuare a vigilare perché si realizzino nei modi e nei tempi più idonei.

In conclusione mi sembra ovvio che si possa decidere di fidarsi o meno. Non si concede fiducia ciecamente a priori e si fatica a concederla in questo caso in particolar modo a RFI, causa di numerosi disastri sul territorio italiano. Quindi continueremo, come AVS, a chiedere garanzie all’amministrazione e a vigilare sull’operato di Consorzio Tridentum, in quanto, ad oggi, responsabile principale della corretta gestione ambientale in cantiere e anche di un’eventuale mancata verifica della correttezza delle autorizzazioni prima di iniziare i lavori.

Renata Attolini, consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra.