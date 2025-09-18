TASS (TELEGRAM) * OMM: «IL 2024 TERZO ANNO CONSECUTIVO DI PERDITA MASSICCIA DI GHIACCIO, PERSI 450 GT»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Last year marked the third consecutive 12-month period with large-scale ice loss in all glacier regions, according to the World Meteorological Organization’s (WMO) annual report on the state of water resources.
“The year 2024 was the third consecutive year in which widespread ice loss was recorded across all glaciated regions, with 450 Gt lost – equivalent to 1.2-mm of sea-level rise,” the report said.
According to the WMO, Scandinavia, the Svalbard archipelago, and Northern Asia saw record ice mass loss.
In some regions, including the Canadian Arctic and the outskirts of Greenland, the losses were more moderate.
Meanwhile, in the southern Andes and the Russian Arctic, the melting rate continues to increase.