Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * NYT, «LA POLITICA TARIFFARIA DI TRUMP INDEBOLISCE L’INFLUENZA DEGLI USA NEL MONDO»

10.01 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La politica tariffaria perseguita dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ripristinerà l’influenza americana a livello globale, ma contribuirà solo al suo declino, riporta il NYT.

Mentre l’Europa, la Corea del Sud e il Giappone hanno tacitamente accettato le richieste della Casa Bianca durante i colloqui commerciali, le maggiori economie in via di sviluppo, Brasile e India, non faranno concessioni a Washington, afferma il giornale.

The tariff policy pursued by US President Donald Trump will not restore American influence globally but will only contribute to its decline, NYT reports.

While Europe, South Korea and Japan tacitly agreed with demands of the White House during trade talks, the largest developing economies, Brazil and India, are not going to make concessions for Washington, the newspaper says.

