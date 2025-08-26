ZELENSKY (TELEGRAM) * «ONORE AI SOCCORRITORI, EROI INSTANCABILI CHE SALVANO VITE NEI GIORNI PIÙ BUI DELLA GUERRA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ogni giorno di lavoro dei nostri soccorritori dimostra che sono dei veri eroi.
Le nostre persone fanno un lavoro titanico e si impegnano sempre per aiutare il più rapidamente possibile e salvare il maggior numero di vite.
Dopo i bombardamenti, sotto ripetuti attacchi, nelle regioni di prima linea e nelle retrovie, salvano sempre delle vite.
Sono grato a ognuno di loro che lavora per il nostro popolo e si preoccupa di coloro che gli sono vicini.
Grazie per ogni giorno di lavoro.
Rispetto eterno a tutti coloro che sono morti per salvare gli altri.
Foto: Patryk Jaracz, SES dell’Ucraina, David Guttenfelder, 24esima Brigata King Danylo.
Кожен день роботи наших рятувальників доводить, що вони справжні герої.
Наші люди виконують титанічну роботу й завжди працюють для того, щоб якнайшвидше допомогти, врятувати якнайбільше життів.
Після обстрілів, під повторними ударами, у прифронтових регіонах і в тилу вони завжди рятують.
Дякую кожному й кожній, хто працює заради наших людей, хто дбає про тих, хто поруч.
Дякую за кожен день вашої роботи.
Вічна шана всім, хто загинув, рятуючи інших.
Фото: Patryk Jaracz, ДСНС України, David Guttenfelder, 24-та ОМБр імені короля Данила.