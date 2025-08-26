Popular tags: featured 20
ZELENSKY (TELEGRAM) * «ONORE AI SOCCORRITORI, EROI INSTANCABILI CHE SALVANO VITE NEI GIORNI PIÙ BUI DELLA GUERRA»

09.38 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ogni giorno di lavoro dei nostri soccorritori dimostra che sono dei veri eroi.

Le nostre persone fanno un lavoro titanico e si impegnano sempre per aiutare il più rapidamente possibile e salvare il maggior numero di vite.

Dopo i bombardamenti, sotto ripetuti attacchi, nelle regioni di prima linea e nelle retrovie, salvano sempre delle vite.

Sono grato a ognuno di loro che lavora per il nostro popolo e si preoccupa di coloro che gli sono vicini.

Grazie per ogni giorno di lavoro.

Rispetto eterno a tutti coloro che sono morti per salvare gli altri.

Foto: Patryk Jaracz, SES dell’Ucraina, David Guttenfelder, 24esima Brigata King Danylo.

Кожен день роботи наших рятувальників доводить, що вони справжні герої.

Наші люди виконують титанічну роботу й завжди працюють для того, щоб якнайшвидше допомогти, врятувати якнайбільше життів.

Після обстрілів, під повторними ударами, у прифронтових регіонах і в тилу вони завжди рятують.

Дякую кожному й кожній, хто працює заради наших людей, хто дбає про тих, хто поруч.

Дякую за кожен день вашої роботи.

Вічна шана всім, хто загинув, рятуючи інших.

Фото: Patryk Jaracz, ДСНС України, David Guttenfelder, 24-та ОМБр імені короля Данила.

