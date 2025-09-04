Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * NEBENZYA (AMBASCIATORE RUSSO – ONU): «UCRAINA, LE PARTI DEVONO RICONOSCERE LE NUOVE REALTÀ TERRITORIALI, NOI PRONTI AL DIALOGO DIPLOMATICO»

19.39 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Tutte le parti impegnate a raggiungere una soluzione di pace in Ucraina devono considerare e riconoscere le nuove realtà territoriali, ha sottolineato il Rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya.

“Voglio sottolineare che la Russia è pronta a impegnarsi in una risoluzione politica e diplomatica della crisi. Tuttavia, è fondamentale riconoscere che, affinché la pace sia veramente duratura, tutte le parti interessate devono riconoscere le nuove realtà territoriali emerse dopo l’adesione della Crimea e di quattro regioni alla Russia. Questo riconoscimento è essenziale”, ha dichiarato durante una sessione plenaria dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull’Ucraina.

All parties committed to achieving a peace settlement in Ukraine must consider and recognize the new territorial realities, Russia’s Permanent Representative to the UN Vasily Nebenzya has emphasized.

“I want to underscore that Russia is prepared to engage in a political and diplomatic resolution of the crisis. However, it is crucial to recognize that for peace to be truly durable, all interested parties must acknowledge the new territorial realities that emerged after Crimea and four regions joined Russia. This acknowledgment is essential,” he stated during a plenary session of the UN General Assembly on Ukraine.

