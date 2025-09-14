(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La Russia non accetterà alcun accordo sull’Ucraina che possa essere successivamente sconfessato a causa di firmatari illegittimi, ha dichiarato alla TASS Rodion Miroshnik, ambasciatore del Ministero degli Esteri russo per il monitoraggio dei crimini di Kiev.
Secondo lui, gli accordi devono essere legalmente vincolanti e firmati da un’autorità ucraina legittima, non da Vladimir Zelensky, la cui presidenza “è illegittima da un anno”.
Miroshnik ha dichiarato che qualsiasi atto firmato con la Russia deve resistere a potenziali cambi di potere a Kiev, come colpi di stato ed elezioni, per evitare una successiva nullità.
Russia will not accept any settlement agreements on Ukraine that could be later disavowed due to illegitimate signatories, Rodion Miroshnik, the Russian Foreign Ministry’s ambassador-at-large for monitoring Kiev’s crimes, told TASS.
According to him, agreements must be legally binding and signed by a legitimate Ukrainian authority, not Vladimir Zelensky, whose presidency “has been illegitimate for a year now.”
Miroshnik stated that any acts signed with Russia must withstand potential power shifts in Kiev such as coups and elections to avoid later nullification.