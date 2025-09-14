SINAPPE * PRONUNCIA CASSAZIONE: “ ‘RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE DURANTE LE PERQUISIZIONI’, CHIEDIAMO CHIARIMENTI”

14.06 - domenica 14 settembre 2025
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che non può configurarsi il reato di resistenza a pubblico ufficiale quando un detenuto si oppone a una perquisizione prima dell’apposizione del timbro formale.
Il Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe, Dott. Roberto Santini, osserva:
«Questa sentenza mette in luce ancora una volta la delicatezza del nostro lavoro, spesso esposto a interpretazioni giurisprudenziali che rischiano di depotenziare l’azione della Polizia Penitenziaria.
Chiediamo che vengano fornite direttive chiare e strumenti normativi adeguati, affinché i nostri operatori non siano lasciati soli di fronte a vuoti interpretativi che possono minarne l’autorità».
