TASS (TELEGRAM) * MINISTERO DIFESA RUSSO: «DURANTE LA NOTTE DISTRUTTI 10 DRONI UCRAINI»

07.28 - martedì 3 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forze di difesa aerea hanno abbattuto dieci velivoli senza pilota ucraini sopra le regioni russe durante la notte, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo.

“Tre droni sono stati abbattuti sopra la regione di Belgorod, tre sopra la regione di Oryol, due sopra la regione di Kaluga, uno sopra la regione di Kursk e uno sopra la regione di Rostov”, ha dichiarato il dipartimento.

///

Air defense forces shot down ten Ukrainian unmanned aerial vehicles over Russian regions overnight, the Russian Defense Ministry reported.

“Three drones were shot down over the Belgorod Region, three over the Oryol Region, two the Kaluga Region, one over the Kursk Region, and one over the Rostov Region,” the department stated.

