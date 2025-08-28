TASS (TELEGRAM) * «MILEI SOTTO ATTACCO IN ARGENTINA, INTERROTTO COMIZIO TRA SASSAIOLA E SCONTRI»

02.46 - giovedì 28 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I manifestanti hanno colpito con pietre il corteo del Presidente argentino.

Javier Milei ha dovuto interrompere d’urgenza un evento pre-elettorale, ha riferito il canale televisivo TN.

Milei stava attraversando la città di Lomas de Zamora a bordo di una decappottabile, salutando i residenti, quando sono scoppiati degli scontri tra i suoi sostenitori, i manifestanti e la polizia.

Video: Thomson Reuters/TASS

///

Protesters have pelted the Argentine president’s motorcade with stones.

Javier Milei had to urgently interrupt a pre-election event, the TN television channel reported.

Milei was riding in a convertible across the city of Lomas de Zamora, greeting residents, when clashes between his supporters, protesters, and the police broke out.

Video: Thomson Reuters/TASS