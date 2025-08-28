TASS (TELEGRAM) * «MILEI SOTTO ATTACCO IN ARGENTINA, INTERROTTO COMIZIO TRA SASSAIOLA E SCONTRI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I manifestanti hanno colpito con pietre il corteo del Presidente argentino.
Javier Milei ha dovuto interrompere d’urgenza un evento pre-elettorale, ha riferito il canale televisivo TN.
Milei stava attraversando la città di Lomas de Zamora a bordo di una decappottabile, salutando i residenti, quando sono scoppiati degli scontri tra i suoi sostenitori, i manifestanti e la polizia.
Video: Thomson Reuters/TASS
