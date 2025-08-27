Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * SZIJJARTO, « POLITICI EUROPEI OSTACOLO SULLA VIA DELLA PACE IN UCRAINA, ASPIRANO A PROLUNGARE IL CONFLITTO»

22.55 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I politici europei sono attualmente l’ostacolo più grave sulla via della pace in Ucraina, perché aspirano a prolungare il conflitto armato per evitare la responsabilità delle loro precedenti decisioni sbagliate, ha dichiarato il Ministro ungherese degli Affari Esteri e del Commercio Peter Szijjarto.

“Non sono interessati alla pace e praticamente ogni giorno aggiungono benzina al fuoco”, ha detto durante un incontro con i lettori della rivista Mandiner a Budapest.

“Mentre la guerra continua, possono evitare qualsiasi responsabilità politica. Non appena la guerra sarà finita, dovranno assumersela”, ha spiegato Szijjarto.

European politicians are currently the most serious obstacle on the path to peace in Ukraine because they aspire to prolong the armed conflict in order to avoid liability for their previous wrong decisions, Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto said.

“They are not interested in peace and practically daily add fuel to the fire,” he said at a meeting with the readers of the Mandiner magazine in Budapest.

“While the war continues, they can avoid any political responsibility. As soon as the war is over, they will have to take it on,” Szijjarto explained.

