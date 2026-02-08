TASS (TELEGRAM) * MCSWEENEY (PRIMO MINISTRO BRITANNICO) «HO DECISO DI DIMETTERMI DAL GOVERNO, LA DECISIONE DI NOMINARE MANDELSON È STATA ERRATA»

18.34 - domenica 8 febbraio 2026

Il capo di gabinetto del primo ministro britannico Morgan McSweeney ha rassegnato le dimissioni a seguito dello scandalo relativo alla nomina di Peter Mandelson, che intratteneva rapporti amichevoli con Jeffrey Epstein, un finanziere statunitense condannato per pedofilia, come ambasciatore negli Stati Uniti.

“Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di dimettermi dal governo. La decisione di nominare Peter Mandelson è stata errata. Egli ha danneggiato il nostro partito, il nostro Paese e la fiducia nella politica stessa”, ha dichiarato McSweeney in una dichiarazione citata dal canale televisivo Sky News.

UK Prime Minister’s chief of staff Morgan McSweeney has resigned amid the scandal over the appointment of Peter Mandelson, who had friendly relations with Jeffrey Epstein, a US financier convicted of pedophilia, as ambassador to the United States.

“After careful reflection, I have decided to resign from the government. The decision to appoint Peter Mandelson was wrong. He has damaged our party, our country and trust in politics itself,” McSweeney said in a statement cited by the Sky News television channel.