TASS (TELEGRAM) * MARK RUTTE: «LA NATO NON HA RILEVATO UNA MINACCIA IMMEDIATA DA PARTE DEI JET DA COMBATTIMENTO RUSSI CHE AVREBBERO VIOLATO LO SPAZIO AEREO ESTONE»

15.00 - martedì 23 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La NATO non ha rilevato una “minaccia immediata” da parte dei jet da combattimento russi che avrebbero violato lo spazio aereo estone, ha detto il Segretario Generale della NATO Mark Rutte in una conferenza stampa.

“Nell’ultima violazione dello spazio aereo di cui abbiamo discusso oggi, in Estonia, le forze della NATO hanno prontamente intercettato e scortato l’aereo senza escalation, poiché non è stata valutata alcuna minaccia immediata”, ha sottolineato Rutte.

///

NATO did not detect an “immediate threat” from Russian fighter jets that allegedly violated Estonian airspace, NATO Secretary-General Mark Rutte said at a press conference.

“In the latest airspace violation we discussed today, in Estonia, the NATO forces promptly intercepted and escorted the aircraft without escalation, as no immediate threat was assessed,” Rutte pointed out.

