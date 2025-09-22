TASS (TELEGRAM) * MANILA TIMES: «LE AUTORITÀ FILIPPINE HANNO ARRESTATO 216 PERSONE DURANTE LE PROTESTE, COMPRESI MINORI» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Le autorità filippine hanno arrestato 216 persone, compresi i minori, durante le proteste, come riporta il Manila Times.
La protesta chiamata “Marcia del Trilione di Peso” è stata organizzata da attivisti civici in seguito alla rivelazione di un importante schema di appropriazione indebita del Fondo Filippino di Soccorso per le Alluvioni.
Le stime delle forze dell’ordine indicano che circa 49.000 persone hanno partecipato alle proteste.
Il numero di agenti di polizia feriti è salito a 95 persone.
Video: TASS/Reuters/Anadolu Agency
Philippine authorities have detained 216 individuals, including minors, during protests, The Manila Times reported.
A protest called the “Trillion Peso March” was organized by civic activists following the revelation of a major embezzlement scheme from the Philippine Flood Relief Fund.
Law enforcement estimates indicate that approximately 49,000 people participated in the protests.
The number of wounded police officers has risen to 95 individuals.
