PAT * BULLISMO E CYBERBULLISMO: GEROSA, «È UN FENOMENO IN CRESCITA, UNITI PER CONTRASTARE OGNI TIPO DI PREVARICAZIONE»

20.01 - venerdì 7 febbraio 2025

Il messaggio della vicepresidente in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Gerosa: “Uniti per contrastare ogni tipo di prevaricazione”.

“Bullismo e cyberbullismo sono due fenomeni che colpiscono in maniera diretta i nostri giovani e di riflesso la nostra società ed è dovere di tutti lavorare per contrastarli da un lato e sostenere chi li subisce”. Così la vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa, nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyber bullismo. “E’ un fenomeno in crescita che ci preoccupa molto, e in relazione al quale non intendiamo esercitare alcuna tolleranza. La rete tra diverse realtà (scolastiche e sociali), le famiglie e le Forze dell’Ordine, è fondamentale. Una delle priorità alla base delle nostre azioni di governo è il benessere dei nostri giovani – ha continuato Gerosa – e ci confrontiamo costantemente con tutti gli stakeholder di riferimento nei vari ambiti per definire azioni concrete affinché ragazze e ragazzi possano crescere in serenità e senza dover subire prevaricazioni di alcun tipo in ogni contesto della loro vita, come per esempio la scuola o lo sport. La scuola, ma non solo questa, è purtroppo luogo in cui i fenomeni di bullismo, sia maschile che femminile, prendono spazio, e tante sono le attività che le scuole mettono in campo, anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine e professionisti quali psicologi e pedagogisti”.

Molte sono le iniziative messe in campo dalla Provincia , dalle Istituzioni scolastiche e dall’intero sistema educativo provinciale:

Il ciclo di seminari e laboratori di IPRASE in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in corso di realizzazione presso l’Aula Magna del Dipartimento Istruzione e cultura, con gli esperti Mauro Berti e Serena Valorzi, destinati agli operatori scolastici di ogni ordine e grado;

I laboratori “Sconnessi e felici” e “Visconte cibernetico – questioni di algoretica”, condotti da Giovanna Baldissera di IPRASE con i ragazzi dei Licei Sophie Scholl e Prati di Trento, per offrire strumenti e momenti esperienziali sul tema del cyberbullismo;

L’evento pubblico “Troppo bello per essere vero?”, proposto dalla rete scuole di Trento nell’ambito del Safer Internet Day dell’ 11 febbraio a Trento presso l’Auditorium S. Chiara alle ore 20.30: un incontro per famiglie, educatori e personale scolastico, con Lorella Zanardo, scrittrice ed esperta di educazione ai media, e Cesare Cantù, attore e regista;

Il Percorso formativo “Online, Onlife”, promosso dal Corecom della Provincia Autonoma di Trento con la Fondazione Articolo 49, per sensibilizzare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo a scuola, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e ai primi due anni delle superiori, oltre che a educatori e famiglie;

“Recentemente ho voluto coinvolgere inoltre direttamente anche gli studenti della CPS in un nuovo progetto al quale stiamo lavorando insieme e che vedrà proprio i ragazzi ingaggiati direttamente” – ha proseguito la vicepresidente – “La Provincia è quindi a fianco di tutti i nostri giovani ed è in prima linea nel mettere in campo ogni tipo di azione per promuovere una cultura del benessere e al contempo prevenire e scongiurare ogni tipo di sopruso che possa minare la loro serenità”.