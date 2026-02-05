TASS (TELEGRAM) * MACRON-PUTIN: «I PREPARATIVI PER UNA CONVERSAZIONE SIGNIFICATIVA RICHIEDERANNO DIVERSI GIORNI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
French President Emmanuel Macron intends to call his Russian counterpart Vladimir Putin, but preparations for a substantive conversation will take several days, a French source told TASS.
“Preparing for a meaningful conversation will take more than a day, definitely several days,” the source said.
“The French leader is focused on results,” he added.