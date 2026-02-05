TASS (TELEGRAM) * GUTERRES, «LA SCADENZA DEL TRATTATO START RAPPRESENTA UN RISCHIO PER LA SICUREZZA GLOBALE»

07.15 - giovedì 5 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La scadenza del trattato START rappresenta un rischio per la sicurezza globale, ha affermato il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Guterres ha esortato la Russia e gli Stati Uniti a riprendere immediatamente il dialogo sulla creazione di un nuovo sistema di controllo degli armamenti.

I principali punti emersi dalle dichiarazioni del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sullo scadere del Trattato New START:

▪️La scadenza del trattato pone un rischio senza precedenti per la sicurezza globale

▪️Per la prima volta in oltre mezzo secolo, il mondo si trova di fronte a una situazione senza restrizioni vincolanti sulle scorte nucleari strategiche di Mosca e Washington

▪️La Russia e gli Stati Uniti dovrebbero riprendere immediatamente il dialogo per sviluppare un nuovo sistema di controllo delle armi

▪️La scadenza del trattato potrebbe consentire la creazione di un nuovo regime di controllo delle armi adatto alle condizioni mutate

▪️Guterres ha elogiato la posizione assunta dai presidenti di Russia e Stati Uniti, che riconoscono l’impatto destabilizzante di una corsa agli

///

The expiration of the START Treaty poses a risk to global security, UN Secretary General Antonio Guterres said.

Guterres urged Russia and the United States to immediately resume dialogue on forming a new arms control system.