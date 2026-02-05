Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * GUTERRES, «LA SCADENZA DEL TRATTATO START RAPPRESENTA UN RISCHIO PER LA SICUREZZA GLOBALE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
07.15 - giovedì 5 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La scadenza del trattato START rappresenta un rischio per la sicurezza globale, ha affermato il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Guterres ha esortato la Russia e gli Stati Uniti a riprendere immediatamente il dialogo sulla creazione di un nuovo sistema di controllo degli armamenti.

 

I principali punti emersi dalle dichiarazioni del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sullo scadere del Trattato New START:

▪️La scadenza del trattato pone un rischio senza precedenti per la sicurezza globale

▪️Per la prima volta in oltre mezzo secolo, il mondo si trova di fronte a una situazione senza restrizioni vincolanti sulle scorte nucleari strategiche di Mosca e Washington

▪️La Russia e gli Stati Uniti dovrebbero riprendere immediatamente il dialogo per sviluppare un nuovo sistema di controllo delle armi

▪️La scadenza del trattato potrebbe consentire la creazione di un nuovo regime di controllo delle armi adatto alle condizioni mutate

▪️Guterres ha elogiato la posizione assunta dai presidenti di Russia e Stati Uniti, che riconoscono l’impatto destabilizzante di una corsa agli

///

The expiration of the START Treaty poses a risk to global security, UN Secretary General Antonio Guterres said.

Guterres urged Russia and the United States to immediately resume dialogue on forming a new arms control system.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.