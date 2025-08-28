TASS (TELEGRAM) * «L’IRAN MINACCIA LO STOP AICONTROLLI NUCLEARI, RITORSIONE CONTRO SANZIONI DI REGNO UNITO, GERMANIA E FRANCIA»

02.46 - giovedì 28 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Teheran potrebbe rifiutare la cooperazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica se il Regno Unito, la Germania e la Francia avvieranno il meccanismo di ripristino delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro l’Iran, ha dichiarato il Vice Ministro degli Esteri Kazem Gharibabadi.

“Li abbiamo informati che in caso di una tale mossa, tutta la cooperazione e l’interazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica sarà completamente minacciata e sostanzialmente interrotta”, ha detto alla TV nazionale.

///

Tehran may reject cooperation with the International Atomic Energy Agency if the UK, Germany and France launch the snapback mechanism reinstating UN Security Council sanctions against Iran, Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi said.

“We informed them that in the event of such a move, all cooperation and interaction with the International Atomic Energy Agency will be entirely threatened and essentially halted,” he said on national TV.