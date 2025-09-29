09.26 - lunedì 29 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’esercito ucraino ha perso quasi 4.400 soldati, compresi i mercenari stranieri, uccisi e feriti lungo i confini della Repubblica Popolare di Lugansk nell’ultima settimana, ha dichiarato alla TASS l’esperto militare Andrey Marochko.

“L’esercito ucraino ha perso circa 4.395 soldati e mercenari ucraini nelle aree dei gruppi di battaglia Nord, Sud e Ovest durante il periodo di riferimento”, ha detto, citando i dati del Ministero della Difesa russo.

///

Ukraine’s army lost nearly 4,400 soldiers, including foreign mercenaries, killed and wounded along the borders of the Lugansk People’s Republic over the past week, military expert Andrey Marochko told TASS.

“The Ukrainian army lost about 4,395 Ukrainian troops and mercenaries in the areas of the battlegroups North, South, and West during the reporting period,” he said, citing data from the Russian Defense Ministry.