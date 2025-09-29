UNICREDIT * RESIDUO SBB 2024: «CONCLUSA LA PRIMA TRANCHE, AGGIORNAMENTO ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE NEL PERIODO 22-26 SETTEMBRE 2025»

08.54 - lunedì 29 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Conclusa la prima tranche del Residuo SBB 2024. Aggiornamento sull’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie nel periodo 22-26 settembre 2025 Milano, 29 settembre 2025 – UniCredit S.p.A. (la “Società” o “UniCredit”) comunica che in data 26 settembre 2025 si è concluso il programma di acquisto di azioni ordinarie comunicato al mercato il 24 luglio scorso e avviato in data 25 luglio 2025 in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 27 marzo 2025 (la “Prima Tranche del Residuo SBB 2024”).

Sulla base delle informazioni fornite da BNP Paribas SA quale intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza (c.d. “riskless principal” o “matched principal”), alla Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit rende noto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, di aver effettuato le operazioni di seguito indicate. Nella tabella sottostante vengono riportate in forma aggregata su base giornaliera le operazioni di acquisto delle azioni ordinarie UniCredit (ISIN IT0005239360) effettuate nel periodo dal 22 settembre 2025 al 26 settembre 2025.

Il dettaglio di tutte le operazioni di acquisto effettuate nel periodo sopra indicato è disponibile in formato Excel nel sito www.unicreditgroup.eu (sezione “Press & Media” / ”Comunicati Stampa”). In esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di n. 27.505.165 azioni, pari all’1,77% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a Euro 1.799.999.942,71. Escludendo le azioni proprie acquistate nell’ambito del programma di buyback, il numero totale di azioni UniCredit in circolazione è pari a 1.530.170.011.

In conformità con la delibera dell’Assemblea degli azionisti del 27 marzo 2025, la Società prevede di procedere, entro il termine stabilito dalla predetta delibera, all’annullamento di tutte le azioni acquistate in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024. Dell’annullamento verrà data comunicazione al mercato secondo le disposizioni normative e regolamentari applicabili.

La seconda e ultima tranche del residuo SBB 2024 avrà inizio, in linea con le norme sul periodi di blackout relativi ai risultati finanziari, non appena possibile dopo la pubblicazione dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre 2025.