TASS (TELEGRAM) * «LE NAZIONI UNITE STANZIANO 5 MILIONI DI DOLLARI, SOCCORSI PER VITTIME DEL TERREMOTO IN AFGHANISTAN»

01.53 - martedì 2 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le Nazioni Unite hanno stanziato 5 milioni di dollari dal Fondo Centrale di Risposta alle Emergenze (CERF) per aiutare le vittime del devastante terremoto in Afghanistan, dove sono state uccise più di 800 persone e ferite circa 2.800, ha dichiarato l’ufficio stampa dell’organizzazione in un comunicato.

Secondo la dichiarazione, “le Nazioni Unite e i nostri partner stanno sviluppando un appello di emergenza e sono stati stanziati 5 milioni di dollari dal Fondo di emergenza CERF delle Nazioni Unite”

“Le Nazioni Unite in Afghanistan non risparmieranno alcuno sforzo per assistere le persone, ma gli attuali finanziamenti umanitari sono insufficienti per far fronte alle necessità”, si legge nella dichiarazione.

///

The United Nations has allocated $5 million from the Central Emergency Response Fund (CERF) to help victims of the devastating earthquake in Afghanistan, where over 800 people were killed and some 2,800 injured, the organization’s press office said in a statement.

According to the statement, “an emergency appeal is being developed by the United Nations and our partners, and an initial $5 million from the UN’s emergency fund CERF has been released.”

“The United Nations in Afghanistan will spare no effort to assist people, but current humanitarian funding is insufficient to address the needs,” the statement reads.