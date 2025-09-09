TASS (TELEGRAM) * «L’ATTACCO DI ISRAELE A DOHA COLPISCE I LEADER DI HAMAS, DANON PLAUDE ALL’OPERAZIONE»

18.04 - martedì 9 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’attacco di Israele a Doha ha preso di mira i leader di Hamas che hanno progettato l’attacco a Israele il 7 ottobre 2023, ha dichiarato il Rappresentante Permanente israeliano presso le Nazioni Unite Danny Danon.

“L’attacco preciso a Doha ha preso di mira i leader di Hamas che hanno pianificato il massacro del 7 ottobre e hanno festeggiato mentre i nostri cittadini venivano rapiti. Mi congratulo con le nostre forze di sicurezza per questa operazione coraggiosa e precisa. Non c’è nascondiglio per i terroristi e continueremo a perseguirli ovunque”, ha scritto sulla sua pagina X.

L’attacco di Israele alla capitale del Qatar ha ucciso almeno cinque persone, tra cui il leader di Hamas a Gaza, riferisce il canale televisivo Al Araby.

///

Israel’ strike on Doha targeted Hamas leaders who plotted the attack on Israel on October 7, 2023, Israeli Permanent Representative to the United Nations Danny Danon said.

“The precise strike in Doha targeted senior Hamas leaders who planned the October 7 massacre and celebrated while our citizens were abducted. I commend our security forces for this courageous and precise operation. There is no hiding place for terrorists, and we will continue to pursue them everywhere,” he wrote on his X page.

Israel’s strike on the Qatari capital killed at least five people, including the Hamas leader in Gaza, the Al Araby TV channel reports.