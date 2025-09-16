TASS (TELEGRAM) * «LA DIFESA AEREA RUSSA ABBATTE 87 DRONI UCRAINI, COLPITE DIVERSE REGIONI DURANTE LA NOTTE»

07.36 - martedì 16 settembre 2025

Air defense systems destroyed and intercepted 87 Ukrainian drones over Russian regions overnight.

“From midnight to 6:00 a.m. Moscow time, on-duty air defense capabilities destroyed and intercepted 87 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles (UAV) overnight: 30 UAVs over the territory of the Kursk Region, 18 – over the territory of the Stavropol Region, 11 – over the territory of the Rostov Region, ten – over the territory of the Bryansk Region, five – over the territory of the Tula Region, four – over the territory of the Ryazan Region, three – over the territory of the Republic of Crimea, two – over each of the Volgograd and Voronezh Regions, and one – over each of the Nizhny Novgorod Region and the waters of the Black Sea,” the Russian Defense Ministry said.