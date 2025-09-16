TASS (TELEGRAM) * «LA COMMISSIONE ONU ACCUSA ISRAELE DI GENOCIDIO, INDIVIDUATI QUATTRO ATTI CONTRO I PALESTINESI»

11.58 - martedì 16 settembre 2025

Israele ha commesso un genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza, secondo gli esperti della Commissione d’inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, compresa Gerusalemme Est, e Israele.

La Commissione ha riscontrato che le autorità e le forze di sicurezza israeliane “hanno commesso quattro dei cinque atti di genocidio definiti dalla Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio”, vale a dire: l’omicidio, l’aver causato gravi danni fisici o psicologici, l’aver deliberatamente stabilito condizioni di vita volte alla distruzione completa o parziale del popolo palestinese e l’aver imposto misure volte a impedire le nascite.

Nel frattempo, Israele ha respinto fermamente il rapporto, con il Ministero degli Esteri che ha affermato che il documento “si basa interamente sulle falsità di Hamas”

Israel has committed genocide against Palestinians in the Gaza Strip, according to experts from the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel.

The Commission found that Israeli authorities and security forces “committed four of the five genocidal acts defined by the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,” namely: murder, causing serious physical or psychological harm, deliberately establishing living conditions designed to bring about the complete or partial destruction of the Palestinian people, and imposing measures intended to prevent births.

Meanwhile, Israel has firmly rejected the report, with the Foreign Ministry saying the document “relies entirely on Hamas falsehoods.”