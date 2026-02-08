21.35 - domenica 8 febbraio 2026

Le relazioni tra la Georgia e l’Unione Europea non sono cambiate, rimanendo a un livello basso, ha affermato il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze.

“Auspichiamo che l’Unione Europea e la sua burocrazia siano in grado di riacquistare la sovranità. In tal caso, la situazione cambierebbe, ma finora la situazione rimane difficile per la burocrazia europea.

Di conseguenza, il livello delle nostre relazioni rimane quello degli anni precedenti, il che è deplorevole”, ha dichiarato in un’intervista al canale televisivo Imedi.

Secondo il primo ministro, la Georgia ha dovuto affrontare pressioni esterne per diversi anni consecutivi.

