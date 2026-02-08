Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * KOBAKHIDZE, «LE RELAZIONI TRA GEORGIA ED UNIONE EUROPEA NON SONO CAMBIATE, RIMANGONO AD UN BASSO LIVELLO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
21.35 - domenica 8 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le relazioni tra la Georgia e l’Unione Europea non sono cambiate, rimanendo a un livello basso, ha affermato il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze.

“Auspichiamo che l’Unione Europea e la sua burocrazia siano in grado di riacquistare la sovranità. In tal caso, la situazione cambierebbe, ma finora la situazione rimane difficile per la burocrazia europea.

Di conseguenza, il livello delle nostre relazioni rimane quello degli anni precedenti, il che è deplorevole”, ha dichiarato in un’intervista al canale televisivo Imedi.

Secondo il primo ministro, la Georgia ha dovuto affrontare pressioni esterne per diversi anni consecutivi.

///

Relations between Georgia and the European Union have not changed, remaining at a low level, Georgian Prime Minister Irakli Kobakhidze said.

“We hope that the European Union and its bureaucracy will be able to regain sovereignty. In such an event, the situation will change, but so far, the situation remains difficult for the European bureaucracy. And, hence, the level of our relations remains as it was in previous years, which is deplorable,” he said in an interview with the Imedi television channel.

According to the prime minister, Georgia has been facing external pressure for several years in a row.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.