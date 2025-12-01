TASS (TELEGRAM) * KAJA KALLAS, «L’UE HA GIÀ SPESO OLTRE 187 MILIARDI DI EURO PER SOSTENERE L’UCRAINA»

21.44 - lunedì 1 dicembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’UE ha già speso oltre 187 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina, ha detto il capo della diplomazia europea Kaja Kallas.

“L’Europa ha già fornito oltre 187 miliardi di euro per l’Ucraina, più di chiunque altro”, ha detto.

Kallas ha chiesto di aumentare i finanziamenti per l’Ucraina, sostenendo che ciò la aiuterebbe sul campo di battaglia, e “più forte è l’Ucraina sul campo di battaglia, più forte è dietro il tavolo dei negoziati.”

///

The EU has already spent over 187 billion euros to support Ukraine, chief of European diplomacy Kaja Kallas said.

“Europe has already provided over 187 billion euros for Ukraine, more than anybody else,” she said.

Kallas called for increasing funding for Ukraine, arguing that would help it on the battlefield, and “the stronger Ukraine is on the battlefield, the stronger they are behind the negotiation table.”