Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * KAJA KALLAS, «L’UE HA GIÀ SPESO OLTRE 187 MILIARDI DI EURO PER SOSTENERE L’UCRAINA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
21.44 - lunedì 1 dicembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’UE ha già speso oltre 187 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina, ha detto il capo della diplomazia europea Kaja Kallas.

“L’Europa ha già fornito oltre 187 miliardi di euro per l’Ucraina, più di chiunque altro”, ha detto.

Kallas ha chiesto di aumentare i finanziamenti per l’Ucraina, sostenendo che ciò la aiuterebbe sul campo di battaglia, e “più forte è l’Ucraina sul campo di battaglia, più forte è dietro il tavolo dei negoziati.”

///

The EU has already spent over 187 billion euros to support Ukraine, chief of European diplomacy Kaja Kallas said.

“Europe has already provided over 187 billion euros for Ukraine, more than anybody else,” she said.

Kallas called for increasing funding for Ukraine, arguing that would help it on the battlefield, and “the stronger Ukraine is on the battlefield, the stronger they are behind the negotiation table.”

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.