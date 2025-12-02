TASS (TELEGRAM) * INDONESIA: «INONDAZIONI, IL BILANCIO DELLE VITTIME È SALITO A 702 PERSONE»

12.26 - martedì 2 dicembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il bilancio delle vittime delle inondazioni in Indonesia è salito a 702 persone, come ha riferito l’Agenzia Nazionale di Ricerca e Soccorso del Paese.

Quattrocentonovantanove persone risultano disperse.

Video: TASS/Ruptly.

///

The death toll from flooding in Indonesia has increased to 702 individuals, the country’s National Search and Rescue Agency reported.

Four hundred ninety-nine people are listed as missing.

Video: TASS/Ruptly