TASS (TELEGRAM) * INDONESIA: «INONDAZIONI, IL BILANCIO DELLE VITTIME È SALITO A 702 PERSONE»

12.26 - martedì 2 dicembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Il bilancio delle vittime delle inondazioni in Indonesia è salito a 702 persone, come ha riferito l’Agenzia Nazionale di Ricerca e Soccorso del Paese.
Quattrocentonovantanove persone risultano disperse.
Video: TASS/Ruptly.
///
The death toll from flooding in Indonesia has increased to 702 individuals, the country’s National Search and Rescue Agency reported.
Four hundred ninety-nine people are listed as missing.
Video: TASS/Ruptly
