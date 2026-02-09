TASS (TELEGRAM) * «IL PRIMO MINISTRO BRITANNICO STARMER HA ESPRESSO LA SUA DETERMINAZIONE A RIMANERE IN CARICA»

16.20 - lunedì 9 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha espresso la sua determinazione a rimanere in carica. “Dobbiamo dimostrare che la politica può essere una forza positiva. Credo che possa esserlo. Credo che lo sia. Andiamo avanti da qui. Procediamo con fiducia mentre continuiamo a cambiare il Paese”, ha dichiarato Starmer al suo team, come riportato dal Telegraph.

British Prime Minister Keir Starmer has declared his determination to remain in office.

“We must prove that politics can be a force for good. I believe it can. I believe it is. We go forward from here. We go with confidence as we continue changing the country,” Starmer told his team, as quoted by The Telegraph.