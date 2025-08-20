TASS * (TELEGRAM) : «I LEADER EUROPEI SI COORDINANO, TRUMP ELOGIA GLI INTERLOCUTORI»

22.29 - mercoledì 20 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I leader europei si stanno dividendo i ruoli nel tentativo di influenzare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha riferito l’Agence France-Presse (AFP), citando una fonte europea.

Secondo uno dei partecipanti all’incontro alla Casa Bianca, ogni leader europeo ha affrontato vari dettagli del conflitto ucraino. Ogni volta che la conversazione con Trump raggiungeva un’impasse, un altro interlocutore si univa per cambiare argomento.

A sua volta, il Presidente degli Stati Uniti ha elogiato i suoi colleghi europei, che hanno cercato di dimostrare la loro importanza nelle discussioni sulla sicurezza europea. Trump ha definito il Primo Ministro britannico Keir Starmer suo amico, ha assicurato al Presidente francese Emmanuel Macron di averlo amato fin dal primo giorno e si è complimentato con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz per la sua splendida abbronzatura. Il leader statunitense ha descritto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen come la persona più potente presente.

///

European leaders are dividing roles among themselves in an attempt to influence US President Donald Trump, Agence France-Presse (AFP) reported, citing a European source.

According to one of the participants in the White House meeting, each European leader addressed various details of the Ukrainian conflict. Whenever the conversation with Trump reached an impasse, another interlocutor would join in to change the subject.

In turn, the US president praised his European colleagues, who tried to demonstrate their importance in discussions about European security. Trump called UK Prime Minister Keir Starmer his friend, assured French President Emmanuel Macron that he had loved him from day one, and complimented German Chancellor Friedrich Merz on his wonderful tan. The US leader described European Commission President Ursula von der Leyen as the most powerful person present.