TASS * (TELEGRAM) : «SIRIA, IL PRESIDENTE RINVIA LE ELEZIONI PARLAMENTARI, PER LE CRISI IN CORSO»

22.26 - mercoledì 20 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente della Siria per il periodo di transizione Ahmed al-Sharaa intende rinviare le elezioni del Consiglio del Popolo (parlamento unicamerale) a causa della situazione nel Paese, ha riferito il canale televisivo Al Arabiya citando fonti del governo di transizione.

Al Arabiya ha detto che al-Sharaa ha già rinviato l’approvazione dello statuto del Consiglio del Popolo e si prevede “di rinviare le elezioni parlamentari previste per il 15-20 settembre”

///

Syria’s President for the transitional period Ahmed al-Sharaa intends to postpone elections to the People’s Council (unicameral parliament) over the situation in the country, Al Arabiya TV channel reported quoting sources in the transitional government.

Al Arabiya said that al-Sharaa has already postponed the approval of the charter of the People’s Council and is expected “to postpone the parliamentary elections scheduled for September 15-20.”