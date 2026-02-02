Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * GLADKOV, «DUE PERSONE UCCISE IN UN ATTACCO CON DRONI UCRAINI NELLA REGIONE RUSSA DI BELGOROD»

07.31 - lunedì 2 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Due persone hanno perso la vita in seguito a un attacco con droni ucraini a Stary Oskol, nella regione russa di Belgorod, secondo quanto riferito dal governatore Vyacheslav Gladkov.

Foto: canale Telegram ufficiale di Vyacheslav Gladkov.

///

Two people died following a Ukrainian drone attack in Stary Oskol in Russia’s Belgorod Region, Governor Vyacheslav Gladkov reported.

Photos: Vyacheslav Gladkov’s official Telegram channel

