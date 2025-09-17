TASS (TELEGRAM) * «GAZA DIVENTA OPPORTUNITÀ IMMOBILIARE, SMOTRICH PROPONE SVILUPPO TERRITORIALE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Ministro delle Finanze israeliano e leader del Partito Sionista Religioso di estrema destra, Bezalel Smotrich, ha suggerito che la Striscia di Gaza potrebbe diventare una “bonanza immobiliare”
Ha dichiarato di essere già in trattative con i rappresentanti degli Stati Uniti per la condivisione di terreni a Gaza per costruzioni su larga scala, dopo la distruzione di edifici durante la campagna militare di Israele.
Secondo Ynet, Smotrich ha illustrato questi piani durante una conferenza immobiliare a Tel Aviv. Il ministro ha detto che un piano commerciale è già stato preparato da professionisti del settore e presentato a Donald Trump per essere esaminato. “Stiamo verificando come questo diventi una bonanza immobiliare – non sto scherzando – e si ripaghi da solo”, ha osservato.
Israeli Finance Minister and leader of the far-right Religious Zionist Party, Bezalel Smotrich, has suggested that the Gaza Strip could become a “real estate bonanza.”
He said he is already in talks with US representatives about sharing land in Gaza for large-scale construction following the destruction of buildings during Israel’s military campaign.
According to Ynet, Smotrich outlined these plans at a real estate conference in Tel Aviv. The minister said that a business plan had already been prepared by industry professionals and submitted to Donald Trump for review. “We are checking how this becomes a real estate bonanza — I’m not joking — and pays for itself,” he noted.