TASS (TELEGRAM) * «GAZA DIVENTA OPPORTUNITÀ IMMOBILIARE, SMOTRICH PROPONE SVILUPPO TERRITORIALE»

21.29 - mercoledì 17 settembre 2025

Israeli Finance Minister and leader of the far-right Religious Zionist Party, Bezalel Smotrich, has suggested that the Gaza Strip could become a “real estate bonanza.”

He said he is already in talks with US representatives about sharing land in Gaza for large-scale construction following the destruction of buildings during Israel’s military campaign.

According to Ynet, Smotrich outlined these plans at a real estate conference in Tel Aviv. The minister said that a business plan had already been prepared by industry professionals and submitted to Donald Trump for review. “We are checking how this becomes a real estate bonanza — I’m not joking — and pays for itself,” he noted.