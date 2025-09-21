TASS (TELEGRAM) * FORZE DI DIFESA ISRAELIANE: «550 MILA RESIDENTI HANNO LASCIATO GAZA CITY»

19.18 - domenica 21 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Oltre 550.000 residenti hanno lasciato Gaza City, hanno dichiarato le Forze di Difesa Israeliane.
L’esercito israeliano ha osservato che “ha identificato i tentativi di impedire ai civili di spostarsi verso sud, in violazione del diritto internazionale, sfruttando la popolazione civile come scudi umani per le attività terroristiche.”
Over 550,000 residents have left Gaza City, the Israel Defense Forces said.
The Israeli army noted that it “identified attempts to prevent civilians from moving south, which is in violation of international law, while exploiting the civilian population as human shields for terrorist activity.”
