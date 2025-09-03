COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) – INTERROGAZIONE * FRINGUELLO: «PERCHÉ LA GIUNTA HA AUTORIZZATO LA CACCIA NONOSTANTE I DIVIETI UE?»

07.18 - mercoledì 3 settembre 2025

Deroghe alla caccia al fringuello – violazioni della Direttiva Uccelli e rischi di infrazione europea

PREMESSO CHE

• la Conferenza Stato-Regioni, con decisione per la stagione venatoria 2025/2026, ha autorizzato l’abbattimento in deroga di 581.302 fringuelli e 230.379 storni, suddivisi tra le regioni e le province italiane, tra cui 12.829 fringuelli assegnati alla Provincia autonoma di Trento;

• tali deroghe sono state motivate facendo riferimento all’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, che tuttavia consente eccezioni solo in casi straordinari, per quantitativi limitati e laddove non esistano alternative praticabili;

• la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 2010, ha già condannato l’Italia per l’uso improprio delle deroghe venatorie;

• la stessa Corte ha più volte chiarito che le motivazioni legate a tradizioni o consuetudini non possono prevalere sulla tutela della fauna selvatica;

• l’articolo 9 della Costituzione italiana tutela espressamente l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, ponendo un vincolo chiaro all’azione delle istituzioni;

CONSIDERATO CHE

• la prima delibera della Giunta provinciale di Trento sull’autorizzazione alla caccia al fringuello presentava gravi errori e incongruenze, tra cui:

◦ l’omissione del divieto di prelievo nelle Zone di protezione speciale (ZPS), come invece prescritto dalla Direttiva Uccelli e dalla Direttiva Habitat;

◦ l’indicazione errata del tetto massimo di capi cacciabili (12.829) come riferito alla Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol , quando invece tale numero riguarda la sola Provincia di Trento, secondo la ripartizione stabilita dalla Conferenza Stato-Regioni;

• solo con una successiva rettifica la Giunta ha corretto tali errori, confermando la presenza di gravi lacune nell’elaborazione e nell’approvazione dell’atto;

• la decisione di autorizzare in deroga l’abbattimento di una specie protetta dall’Unione europea appare giuridicamente insostenibile e potenzialmente lesiva della biodiversità;

• vi è un concreto rischio che tali scelte comportino nuove procedure di infrazione europea con conseguenti sanzioni economiche e danni erariali a carico della Provincia;

si interroga il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

1. quali siano le motivazioni scientifiche, giuridiche e ambientali che hanno portato la Giunta ad autorizzare la caccia in deroga al fringuello, nonostante i vincoli della Direttiva Uccelli e le precedenti condanne dell’Italia da parte della Corte di Giustizia UE;

2. se non ritenga che tali deroghe espongano la Provincia a rischi concreti di infrazione europea e a possibili conseguenti danni erariali per gli amministratori che le hanno approvate;

3. se non ritenga opportuno ritirare la delibera e allineare le politiche provinciali di tutela faunistica agli obiettivi europei e costituzionali in materia di biodiversità e ambiente;

4. come intenda garantire che in futuro non si ripetano atti amministrativi imprecisi,

contraddittori e suscettibili di violare la normativa europea, come accaduto con la delibera originaria e la successiva rettifica.

cons. Lucia Coppola – Alleanza Verdi e Sinistra