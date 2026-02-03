Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * FLIGHTRADAR: «DRONE USA RQ-4B GLOBAL HAWK INDIVIDUATO SUL MAR NERO, DOPO ESSERE DECOLLATO DALLA BASE AERONAUTICA MILITARE DI SIGONELLA (ITALIA)»

07.41 - martedì 3 febbraio 2026

Secondo i dati di Flightradar, un drone da ricognizione statunitense è stato avvistato sul Mar Nero. In base alle informazioni disponibili, il drone Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk è decollato dalla base aeronautica militare (NAS) di Sigonella in Italia.

A US reconnaissance drone has been spotted over the Black Sea, Flightradar data shows.

According to its information, the Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk drone took off from the Naval Air Station (NAS) Sigonella in Italy.

