TASS (TELEGRAM) * FLIGHTRADAR: «DRONE USA RQ-4B GLOBAL HAWK INDIVIDUATO SUL MAR NERO, DOPO ESSERE DECOLLATO DALLA BASE AERONAUTICA MILITARE DI SIGONELLA (ITALIA)»

07.41 - martedì 3 febbraio 2026
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Secondo i dati di Flightradar, un drone da ricognizione statunitense è stato avvistato sul Mar Nero. In base alle informazioni disponibili, il drone Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk è decollato dalla base aeronautica militare (NAS) di Sigonella in Italia.
