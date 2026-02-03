07.37 - martedì 3 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Punti chiave delle dichiarazioni del viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ai giornalisti: La Russia non intraprenderà alcuna iniziativa diplomatica prima della scadenza del nuovo trattato START. La mancanza di risposta da parte di Washington è essa stessa una risposta. Un dialogo tra Russia e Stati Uniti sulla stabilità strategica è impossibile senza una revisione fondamentale delle politiche ostili di Washington. L’installazione di sistemi di difesa missilistica statunitensi in Groenlandia richiederà misure di ritorsione tecnico-militari da parte della Russia. Mosca è pronta a questo.

Le proposte degli Stati Uniti all’Iran equivalgono a ultimatum. La parola “compromesso” non fa più parte del vocabolario di Washington. La Russia e la Cina concordano sul fatto che la distruzione del sistema di sicurezza internazionale è iniziata con le azioni unilaterali degli Stati Uniti. Il dispiegamento di missili a medio raggio statunitensi in Giappone porterà inevitabilmente a contromisure tecnico-militari da parte di Mosca. La militarizzazione del Giappone non rafforzerà la sua sicurezza, ma porterà piuttosto al risultato opposto.

///

Key takeaways from Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov’s statements to reporters:

Russia will not make any demarches before the expiration of the New START Treaty; Washington’s lack of response is also a response

A Russia-US dialogue on strategic stability is impossible without a fundamental review of Washington’s hostile policies

Pumping Greenland with US missile defense systems will require military-technical retaliation measures from Russia; Moscow is ready for this

The US proposals to Iran are tantamount to ultimatums; the word “compromise” is no longer in Washington’s vocabulary

Russia and China agree that the destruction of the international security system began with the United States’ unilateral actions

The deployment of US intermediate-range missiles in Japan will inevitably lead to military-technical countermeasures by Moscow

Japan’s militarization will not strengthen its security; rather, it will lead to the opposite result