Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * DMITRIEV, «PROPONGO UN’INDAGINE SUI POSSIBILI LEGAMI FAMILIARI TRA TUSK ED EPSTEIN»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
07.23 - giovedì 5 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’inviato speciale del presidente e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) Kirill Dmitriev ha proposto di indagare sui potenziali legami familiari tra il primo ministro polacco Donald Tusk e il finanziere statunitense Jeffrey Epstein.

///

Special presidential envoy and Russian Direct Investment Fund (RDIF) CEO Kirill Dmitriev has proposed investigating potential family ties between Polish Prime Minister Donald Tusk and US financier Jeffrey Epstein.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.