07.23 - giovedì 5 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’inviato speciale del presidente e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) Kirill Dmitriev ha proposto di indagare sui potenziali legami familiari tra il primo ministro polacco Donald Tusk e il finanziere statunitense Jeffrey Epstein.

///

Special presidential envoy and Russian Direct Investment Fund (RDIF) CEO Kirill Dmitriev has proposed investigating potential family ties between Polish Prime Minister Donald Tusk and US financier Jeffrey Epstein.