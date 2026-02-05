07.23 - giovedì 5 febbraio 2026
L’inviato speciale del presidente e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) Kirill Dmitriev ha proposto di indagare sui potenziali legami familiari tra il primo ministro polacco Donald Tusk e il finanziere statunitense Jeffrey Epstein.
Special presidential envoy and Russian Direct Investment Fund (RDIF) CEO Kirill Dmitriev has proposed investigating potential family ties between Polish Prime Minister Donald Tusk and US financier Jeffrey Epstein.
