TASS (TELEGRAM) * DE WEVER, «IL BELGIO SI È UNITO AL GRUPPO DI PAESI, CHE HANNO RICONOSCIUTO LO STATO DELLA PALESTINA»

07.17 - martedì 23 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Belgio si è unito al gruppo di Paesi che hanno riconosciuto lo Stato della Palestina, ha dichiarato il Primo Ministro belga Bart De Wever parlando a margine della sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“Il Belgio lancia oggi un forte segnale politico e diplomatico al mondo, unendosi al gruppo di Paesi che [hanno] annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina”, ha detto il Primo Ministro belga.

“L’effettiva conduzione delle relazioni diplomatiche con il nuovo Stato di Palestina, compresa l’apertura dell’ambasciata belga e la conclusione di accordi internazionali, avverrà una volta raggiunti gli obiettivi della Dichiarazione di New York.”

///

Belgium has joined the group of countries that recognized the State of Palestine, Belgian Prime Minister Bart De Wever said speaking on the sidelines of the UN General Assembly session.

“Belgium is giving out a strong political and diplomatic signal to the world today by joining the group of countries that [have] announced the recognition of the State of Palestine,” the Belgian prime minister said.

“The effective conduct of diplomatic relations with the new state of Palestine, including the opening of Belgian embassy and the conclusion of international agreements, will be carried out once the objectives of the New York Declaration have been achieved.”