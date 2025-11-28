(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Nonostante le obiezioni dei politici europei, gli Stati Uniti potrebbero riconoscere il controllo della Russia sulla Crimea e sui territori liberati dall’esercito russo, al fine di raggiungere una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina, ha riferito il Daily Telegraph, citando una fonte.
“È sempre più chiaro che agli americani non interessa la posizione europea. Dicono che gli europei possono fare quello che vogliono”, ha dichiarato la fonte.
Despite objections from European politicians, the United States may recognize Russia’s control over Crimea and territories liberated by the Russian military in order to achieve a peaceful resolution to the conflict in Ukraine, The Daily Telegraph reported, citing a source.
“It’s increasingly clear the Americans don’t care about the European position. They say the Europeans can do whatever they want,” the newspaper quoted the source as saying.