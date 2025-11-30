TASS (TELEGRAM) * «CUBA CONDANNA L’ANNUNCIO DEL GOVERNO USA DI CHIUDERE LO SPAZIO AEREO SUL VENEZUELA, CHIEDE DI CONDANNARE IL PRELUDIO AD UN ATTACCO CONTRO LA REPUBBLICA BOLIVARIANA»

03.13 - domenica 30 novembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Cuba condanna l’annuncio del Governo degli Stati Uniti di chiudere lo spazio aereo sul Venezuela e chiede alla comunità internazionale di condannare anche questo “preludio ad un attacco illegale” contro la Repubblica Bolivariana, ha dichiarato il Ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodriguez Parrilla.

“Condanniamo l’annuncio del Governo degli Stati Uniti di chiudere lo spazio aereo sul Venezuela”, ha scritto il Ministro sulla pagina del social media X.

Ha anche sottolineato che l’annuncio di sabato di Trump di chiudere lo spazio aereo venezuelano “rappresenta una minaccia molto seria al diritto internazionale e porta a un’escalation di aggressione militare e di guerra psicologica contro il popolo e il governo del Venezuela.”

///

Cuba condemns the US government’s announcement to close airspace over Venezuela and calls on the international community to also condemn this “prelude to an illegal attack” on the Bolivarian Republic, Cuba’s Foreign Minister, Bruno Rodriguez Parrilla, said.

“We condemn the US government’s announcement to close airspace over Venezuela,” the minister wrote on the X social media page.

He also stressed that US Trump’s announcement on Saturday to close Venezuelan airspace “represents a very serious threat to international law and leads to an escalation of military aggression and psychological warfare against the people and government of Venezuela.”