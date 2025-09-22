TASS (TELEGRAM) * COMEX: «I FUTURES SULL’ORO CON CONSEGNA A DICEMBRE 2025 HANNO STABILITO UN NUOVO RECORD, SUPERATI I 3.775 DOLLARI PER ONCIA TROY»

21.28 - lunedì 22 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I futures sull’oro con consegna a dicembre 2025 hanno stabilito un nuovo record al Comex e hanno superato i 3.775 dollari per oncia troy, secondo i dati di trading.
Il prezzo dell’oro è salito dell’1,51% a 3.775,5 dollari per oncia troy.
Successivamente, il prezzo si è leggermente ritirato a 3.774,7 dollari per oncia Troy, con un aumento dell’1,49%.
Gold futures with delivery in December 2025 set a new record at Comex and exceeded $3,775 per Troy ounce, according to trading data.
The price of gold went up 1.51% to $3,775.5 per Troy ounce. Later the price slightly retreated to $3,774.7 per Troy ounce, up 1.49%.
