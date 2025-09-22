TASS (TELEGRAM) * GAZA: «HAMAS CHIEDE AGLI USA DI “GARANTIRE UN CESSATE IL FUOCO DI 60 GIORNI, IN CAMBIO DEL RILASCIO DI METÀ DEGLI OSTAGGI”»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I rappresentanti di Hamas stanno chiedendo al Presidente degli Stati Uniti di “garantire un cessate il fuoco di 60 giorni in cambio del rilascio immediato della metà degli ostaggi detenuti a Gaza”.
Ha riferito Fox News, citando fonti dell’amministrazione statunitense.
Secondo il rapporto, i funzionari di Hamas hanno scritto una lettera a Trump che dovrebbe essere consegnata alla Casa Bianca questa settimana.
L’amministrazione statunitense spera che questo permetta di fermare i combattimenti e di riavviare i negoziati che sono stati interrotti dopo l’attacco di Israele ai rappresentanti di Hamas a Doha.
Hamas representatives are asking the US president to “guarantee a 60-day ceasefire in exchange for the immediate release of half of the hostages being detained within Gaza,” Fox News reported, citing sources in the US administration.
According to the report, Hamas officials wrote a letter to Trump that is expected to be delivered to the White House this week.
The US administration hopes this will make it possible to halt the fighting and restart negotiations that were interrupted after Israel’s strike on Hamas representatives in Doha.