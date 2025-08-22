Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * (TELEGRAM) : «CINA, MOBILITATI 1.600 SOCCORRITORI PER LE INONDAZIONI NEL NORD DEL PAESE» (VIDEO)

14.16 - venerdì 22 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le autorità cinesi hanno mobilitato più di 1.600 soccorritori per le operazioni di ricerca a causa delle inondazioni improvvise che hanno colpito il nord della Cina, ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua.

Video: TASS/Reuters/CCTV

///
Chinese authorities have mobilized more than 1,600 rescuers for search operations due to flash floods that struck northern China, the Xinhua news agency reported.

Video: TASS/Reuters/CCTV

