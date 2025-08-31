TASS (TELEGRAM) * BIELORUSSIA – CSTO «2 MILA MILITARI E NOVE AEREI DA COMBATTIMENTO ALLE ESERCITAZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE TRATTATO SICUREZZA COLLETTIVA» (VIDEO)

13.56 - domenica 31 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oltre 2.000 militari e 450 pezzi di equipaggiamento, tra cui nove aerei da combattimento, elicotteri e oltre 70 tipi di droni, parteciperanno alle esercitazioni dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) in Bielorussia, ha dichiarato il servizio stampa delle esercitazioni ai giornalisti.

Alle esercitazioni partecipano contingenti di truppe della Forza di Reazione Rapida Collettiva CSTO provenienti da Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan. Le truppe comprendono unità militari, forze speciali del Ministero degli Interni, agenzie di sicurezza, agenzie di risposta alle emergenze e gruppi operativi dello Stato Maggiore e del Segretariato della CSTO.

Rivolgendosi ai partecipanti all’esercitazione, il capo dello Stato Maggiore congiunto, il colonnello generale Andrey Serdyukov, ha detto che la priorità della CSTO è quella di condurre esercitazioni congiunte di alta qualità per l’addestramento operativo e di combattimento. L’obiettivo principale è quello di elaborare compiti operativi e di combattimento congiunti per garantire il dispiegamento di formazioni di truppe regionali, ha osservato.

Video: Ivan Belopushkin/TASS

///

Over 2,000 servicemen and 450 pieces of equipment, including nine combat aircraft, helicopters, as well as over 70 types of drones, will participate in Collective Security Treaty Organization (CSTO) drills in Belarus, the exercises’ press service told reporters.

Troop contingents of the CSTO Collective Rapid Reaction Force from Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, and Tajikistan are taking part in the drills. The troops include military units, Interior Ministry special forces, security agencies, emergency response agencies, and operational groups of the CSTO Joint Staff and Secretariat.

Addressing the exercise participants, Joint Staff Chief Colonel General Andrey Serdyukov said that the CSTO’s priority is to conduct high-quality joint operational and combat training exercises. The main goal is to work out joint operational and combat tasks to ensure the deployment of regional troop formations, he noted.

Videos: Ivan Belopushkin/TASS