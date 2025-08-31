ANM * MINISTRO MUSUMECI: «DEFINIRE I MAGISTRATI ‘KILLER’ È INSULTO GRATUITO E TENTATIVO DI DELEGITTIMARE CHI APPLICA LA LEGGE»

12.19 - domenica 31 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Le parole del ministro Musumeci sono gravi e offensive. Definire i magistrati ‘killer’ non è solo un insulto gratuito, ma un tentativo di delegittimare chi ogni giorno applica la Legge nell’interesse dei cittadini. Chi ricopre incarichi di Governo dovrebbe misurare le parole, invece di alimentare sospetti e propaganda contro chi ha il solo compito – costituzionale – di rendere giustizia.

I killer sono quelli che la magistratura italiana, in collaborazione con le forze dell’ordine, assicura alla giustizia rendendo l’Italia il Paese con il tasso di omicidi più basso dell’Unione europea. La magistratura non è né braccio armato né strumento politico: chi la descrive così dimostra di non avere rispetto né per le istituzioni né per la verità”.

Così in una nota la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati.