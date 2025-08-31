TASS (TELEGRAM) * SHANGHAI – ORGANIZZAZIONE COOPERAZIONE: «TREMILA TESTATE GIORNALISTICHE AL VERTICE SCO, ATTESI DOCUMENTI CRUCIALI IL PRIMO SETTEMBRE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Circa 3.000 rappresentanti dei media di tutto il mondo stanno coprendo il vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, che si sta svolgendo in Cina.
La maggior quantità di informazioni è attesa per il 1° settembre, quando i leader della SCO approveranno la Dichiarazione del Vertice di Tianjin, insieme ad altri documenti e decisioni su questioni prioritarie.
Video: Nikolay Selishchev/TASS
Around 3,000 media representatives from across the globe are covering the summit of the Shanghai Cooperation Organization, which is currently taking place in China.
The largest amount of information is expected on September 1, when the SCO leaders will approve the Tianjin Summit Declaration, along with other documents and decisions on priority issues.
Video: Nikolay Selishchev/TASS