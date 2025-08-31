Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * SHANGHAI – ORGANIZZAZIONE COOPERAZIONE: «TREMILA TESTATE GIORNALISTICHE AL VERTICE SCO, ATTESI DOCUMENTI CRUCIALI IL PRIMO SETTEMBRE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
10.44 - domenica 31 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Circa 3.000 rappresentanti dei media di tutto il mondo stanno coprendo il vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, che si sta svolgendo in Cina.

La maggior quantità di informazioni è attesa per il 1° settembre, quando i leader della SCO approveranno la Dichiarazione del Vertice di Tianjin, insieme ad altri documenti e decisioni su questioni prioritarie.

Video: Nikolay Selishchev/TASS

///
Around 3,000 media representatives from across the globe are covering the summit of the Shanghai Cooperation Organization, which is currently taking place in China.

The largest amount of information is expected on September 1, when the SCO leaders will approve the Tianjin Summit Declaration, along with other documents and decisions on priority issues.

Video: Nikolay Selishchev/TASS

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.