11.21 - sabato 23 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Le forze armate russe hanno colpito un punto di dispiegamento temporaneo della brigata militare d’assalto ucraina vicino a Konstantinovka nella Regione di Donetsk, ha riferito il Ministero della Difesa russo.
Video: Ministero della Difesa russo/TASS
