TASS * (TELEGRAM) : «ATTACCO RUSSO A POSTAZIONE MILITARE UCRAINA, COLPITA BRIGATA A KONSTANTINOVKA» (VIDEO)

11.21 - sabato 23 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forze armate russe hanno colpito un punto di dispiegamento temporaneo della brigata militare d’assalto ucraina vicino a Konstantinovka nella Regione di Donetsk, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

///
Russian armed forces have hit a temporary deployment point of the Ukrainian military assault brigade near Konstantinovka in the Donetsk Region, Russian Defense Ministry reported.

Video: Russian Defense Ministry/TASS

