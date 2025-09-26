TASS (TELEGRAM) * ASSEMBLEA ONU: «LAVROV E GUTERRES HANNO DISCUSSO DI UCRAINA E CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE»

07.14 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno discusso della situazione in Ucraina e del conflitto israelo-palestinese durante il loro incontro a margine della Settimana di Alto Livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo in un comunicato.

“Si è svolta una discussione dettagliata sui problemi internazionali più urgenti, compresa la situazione intorno all’Ucraina e nella zona del conflitto israelo-palestinese”, si legge nella dichiarazione.

Hanno anche affrontato “le questioni urgenti della riforma dell’organizzazione globale <…> nel contesto dell’iniziativa UN80 del Segretario Generale delle Nazioni Unite.”

///

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and UN Secretary-General Antonio Guterres discussed the situation around Ukraine and the Israeli-Palestinian conflict during their meeting on the sidelines of the UN General Assembly’s High-Level Week, the Russian Foreign Ministry said in a statement.

“A detailed discussion on the most pressing international problems, including the situation around Ukraine and in the Israeli-Palestinian conflict zone, took place,” the statement reads.

They also addressed “pressing issues of the global organization’s reform <…> in the context of the UN secretary-general’s UN80 initiative.”