TASS * «SPARATORIA IN UNA CHIESA BATTISTA NEL KENTUCKY, DUE MORTI CONFERMATI DAL GOVERNATORE» (VIDEO)

12.47 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La sparatoria avvenuta in una chiesa battista a Lexington, nel Kentucky, ha causato la morte di due persone, ha riferito il governatore del Kentucky Andy Beshear.

Video: TASS/Reuters/ABC affiliate WTVQ

The shooting at a Baptist church in Lexington, Kentucky, leaves two people dead, Kentucky Governor Andy Beshear reported.

