TASS * SKY NEWS ARABIA: «ATTACCHI ARMATI IN SIRIA, 350 MORTI NELLA PROVINCIA DI SUWAYDA COINVOLTI CIVILI E COMBATTENTI DI DIVERSE FAZIONI»

10.57 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Almeno 356 persone sono morte durante gli scontri armati tra le forze del governo siriano e le unità di autodifesa druse nella provincia di Suwayda, in Siria, ha riferito il canale televisivo Sky News Arabia. Dopo il ritiro dell’esercito siriano da Suwayda in seguito a un accordo di cessate il fuoco, è stato stabilito che le vittime della violenza includevano 55 civili, 79 combattenti delle unità di autodifesa druse, 189 soldati filo-governativi inviati da Damasco e 18 miliziani tribali filo-governativi.

///

At least 356 people have died during armed clashes between Syrian government forces and Druze self-defense units in the country’s Suwayda province, TV channel Sky News Arabia reported.

After the withdrawal of the Syrian military from Suwayda following a ceasefire agreement, it was established that the causalities of the violence included 55 civilians, 79 Druze self-defense fighters, 189 pro-government troops deployed from Damascus and 18 pro-government tribal militia fighters.